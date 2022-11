Keine Corona-Isolationspflicht mehr ab Mitte nächster Woche

In Schleswig-Holstein soll die Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab Mitte nächster Woche nicht mehr gelten. Von Mittwoch an oder spätestens Donnerstag werde die Maßnahme wegfallen, sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) am Freitag. Dafür soll außerhalb der eigenen Wohnung eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für jene greifen, die einen positiven Test, aber keine Krankheitssymptome haben.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) formulierte einen klaren Appell an die Eigenverantwortung: „Mit Symptomen bleibt man zu Hause. Mit einem positiven Test ohne Symptome trägt man überall in Innenräumen eine Maske, außer in den eigenen vier Wänden“. Günther strebt auch an, die bis zum Jahresende befristete Maskenpflicht in Bus und Bahn nicht zu verlängern. Er wolle hierfür im Gespräch mit den anderen Ländern möglichst eine einheitliche Regelung erreichen.

