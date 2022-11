SHMF startet Vorverkauf für „Simply Red“ 2023

Das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) hat am Freitag den Vorverkauf für die englische Band „Simply Red“ begonnen. Die seit fast 40 Jahren erfolgreiche Gruppe um Sänger Mick Hucknall wird am 11. Juli 2023 in Kiel zu sehen sein. „Simply Red“ sind im Rahmen ihrer Europa-Tournee erstmals Gast beim SHMF. Karten für das Kieler Konzert sind ab sofort auf der Internetseite shmf.de erhältlich. Das vollständige Programm für 2023 will das Schleswig-Holstein Musik Festival Ende Februar verkünden.