Landesregierung gibt Corona-Entscheidungen bekannt

Die schleswig-holsteinische Landesregierung will am Freitag über ihr weiteres Vorgehen beim Schutz vor dem Coronavirus informieren. Dazu treten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), seine Stellvertreterin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) um 11.00 Uhr in Kiel vor die Presse.