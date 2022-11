Geomar bekommt vom Bund zusätzlich Geld für Hightech-Geräte

Das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel kann mithilfe des Bundes neue Hightech-Geräte anschaffen. Die Mittel bewilligte nach Angaben des Lübecker Bundestagsabgeordneten Bruno Hönel (Grüne) der Haushaltsausschuss des Bundestages am Donnerstag. „Die 1,8 Millionen Euro, die wir dem Geomar in 2023 zusätzlich zur Verfügung stellen, fließen vor allem in High-Tech-Forschungsgeräte“, sagte Hönel. Besonders für Meeresbodenuntersuchungen, auch in Bezug auf Munition im Meer, könnten diese Geräte einen enormen Beitrag leisten. Es handelt sich um spezielle Geräte, die deutsche Meeresforschungsinstitute bisher nicht besitzen.