Opposition im Landtag tritt geschlossen für Weideprämie ein

Die Oppositionsfraktionen von SPD, FDP und SSW im schleswig-holsteinischen Landtag setzen sich in einem gemeinsamen Antrag für eine Weideprämie ein. Der Landtag solle in seiner nächsten Sitzung (23. bis 25. November) die Landesregierung auffordern, in der neuen EU-Förderperiode eine Weideprämie für die Haltung von Milchkühen, Mastrindern und Jungtieren einzuführen, teilten die Fraktionen am Donnerstag mit.