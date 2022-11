Nobiskrug will Führerschaft bei nachhaltigen Antrieben

Die auf Luxusjachten spezialisierte Werft Nobiskrug in Rendsburg will nach Angaben von Geschäftsführer Philipp Maracke zum Technologieführer bei nachhaltigen Schiffsantrieben werden. „Durch den Zusammenschluss zwischen der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft und Nobiskrug können wir unsere Stärken besonders gut ausspielen, weil beide Unternehmen in diesem Bereich schon in der Vergangenheit Pionierarbeit geleistet haben“, teilte Maracke nach einem Besuch von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag mit.