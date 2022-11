A7 in Hamburg wird für 79 Stunden voll gesperrt

Wegen des Abrisses dreier Brücken wird die Autobahn 7 in Hamburg in der kommenden Woche für 79 Stunden voll gesperrt. Der viel befahrene Autobahnabschnitt nördlich und südlich des Elbtunnels werde vom nächsten Donnerstag an bis zum darauffolgenden Montagmorgen nicht befahrbar sein, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Gesperrt wird am Donnerstagabend (22.00 Uhr) der kommenden Woche zunächst die Strecke zwischen Hamburg-Volkspark und Waltershof. Am Freitagabend (22.00 Uhr) wird die Sperrung wegen weiterer Bauarbeiten südlich des Elbtunnels bis Hamburg-Heimfeld ausgedehnt. Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll die gesperrte Strecke großräumig über die A1 (Bremen-Lübeck), A21 (Bargteheide-Bad Segeberg) und die B205 (Bad Segeberg-Neumünster) umfahren.