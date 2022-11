Animierte Ausstellung zeigt „Monets Garten“ in Hamburg

Nach der animierten Ausstellung über den niederländischen Impressionisten Vincent van Gogh (1853-1890) lockt von Freitag an eine Schau über den französischen Maler Claude Monet (1840-1926) nach Hamburg. Unter dem Titel „Monets Garten“ will die immersive Schau bis zum 29. Januar im Stadtteil Altona in die beeindruckende Welt des Impressionisten entführen, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. In der digitalen Kunstwelt sind mit immersiv virtuelle Darstellungen gemeint, die auf Aktionen von Besucherinnen und Besuchern reagieren.

Hamburg (dpa/lno). Nach der animierten Ausstellung über den niederländischen Impressionisten Vincent van Gogh (1853-1890) lockt von Freitag an eine Schau über den französischen Maler Claude Monet (1840-1926) nach Hamburg. Unter dem Titel „Monets Garten“ will die immersive Schau bis zum 29. Januar im Stadtteil Altona in die beeindruckende Welt des Impressionisten entführen, teilten die Veranstalter am Donnerstag in Hamburg mit. In der digitalen Kunstwelt sind mit immersiv virtuelle Darstellungen gemeint, die auf Aktionen von Besucherinnen und Besuchern reagieren.

„Aufwändige Installationen und Projektionen erzeugen in Verbindung mit Musik rauschende Farbwelten und lassen die Gemälde auf noch nie zuvor gesehene Weise lebendig und spürbar werden“, heißt es in der Ankündigung. Dafür haben die Veranstalter drei Räume gestaltet: Die erste Station repräsentiert das Atelier des Künstlers, die zweite Station zeigt Teile aus dem weltberühmten Garten des Künstlers in Giverny bei Paris und die dritte Station einen Seerosenteich. Die digitalen Elemente lassen Zeichnungen entstehen, sind aus Monets berühmten Bildern entlehnt oder kommen als Animation daher.

