Überfalle auf Hamburger Läden: 44-Jähriger vor Gericht

Hamburg (dpa/lno). Nach einer Reihe von Überfallen auf Hamburger Geschäfte muss sich von heute an ein 44-Jähriger vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Raub in sechs Fällen vor - davon fünf in besonders schwerem Fall - vor sowie versuchte schwere räuberische Erpressung in einem Fall. Der Mann soll zwischen 24. August 2021 und 6. Mai 2022 immer maskiert mit einer Latex-Maske mehrere Filialen einer Biomarkt-Kette überfallen haben. In einem Biomarkt im Stadtteil Eimsbüttel schlug er der Anklage zufolge fünf Mal zu. Dabei hatte er laut Anklage eine Soft-Air-Waffe dabei.

Bei den Überfällen, die neben Eimsbüttel auch in Eppendorf und Groß Borstel stattfanden, habe er insgesamt mehr als 4100 Euro erbeutet. Auch in einer Pizzafiliale soll er Geld gefordert haben. Ein Zeuge habe ihn aber am Arm gepackt und aus dem Laden geschubst.

Fahnder des Mobilen Einsatzkommandos hatten den Mann nach früheren Angaben der Ermittler am Abend des 9. Juni in unmittelbarer Nähe eines Biomarkts in Eppendorf festgenommen. Die Beamten hätten eine Schreckschusswaffe, eine Maske und weitere mutmaßliche Tatgegenstände bei ihm sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille, wie die Polizei damals mitteilte.

