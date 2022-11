Messerangriff auf Marktplatz „Sand“ in Harburg

Ein Unbekannter hat einen 27-Jährigen auf einem Marktplatz in Hamburg mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann war am Mittwoch in Begleitung einer Bekannten auf dem Marktplatz „Sand“ in Hamburg-Harburg unterwegs, als er unvermittelt angegriffen worden sei, teilte die Polizei mit. Der 27-Jährige sei mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Es werde weiter nach dem Täter gesucht, teilte die Polizei mit.