Prozess gegen KZ-Sekretärin: Bericht über Polen-Besuch

Itzehoe (dpa/lno). Im Prozess gegen eine frühere Sekretärin im KZ Stutthof werden am Dienstag (10.00 Uhr) die Ergebnisse des Besuchs von zwei Richtern in dem ehemaligen Lager vorgestellt. Der Vorsitzende der Strafkammer des Landgerichts Itzehoe und eine weitere Richterin hatten dort am vergangenen Freitag vor allem das Kommandanturgebäude in Augenschein genommen.

Dort soll die Angeklagte Irmgard F. von Juni 1943 bis April 1945 für den KZ-Kommandanten Paul Werner Hoppe als Zivilangestellte gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der 97-Jährigen vor, damit Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangenen geleistet zu haben.

Bei ihrem Besuch in der polnischen Gedenkstätte bei Danzig wollten die Richter klären, welche Bereiche des Lagers die Angeklagte damals von ihrem Arbeitsplatz aus sehen konnte. Zentral für den Prozess ist die Frage, was für sie als Schreibkraft von den verübten Verbrechen wahrnehmbar war. An dem Besuch hatten auch mehrere Vertreter der 29 Nebenkläger und der kVerteidiger teilgenommen.

