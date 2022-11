DAK: Erkältungswelle bewirkt hohen Krankenstand im Sommer

Ungewöhnlich viele Schleswig-Holsteiner haben von Juli bis September laut einer Statistik wegen normaler Atemwegserkrankungen auf der Arbeit gefehlt. Husten, Schnupfen und Bronchitis verursachten in dieser Zeit 29 Prozent mehr Meldungen von Arbeitsunfähigkeit als im zweiten Quartal, wie die Krankenkasse DAK am Montag mitteilte. Ihr Anteil am gesamten Krankenstand betrug 15,1 Prozent.