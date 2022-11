Holstein Kiel warnt St. Pauli: „Wir sind gut drauf“

Holstein Kiel erwartet nach dem 4:1-Sieg beim Karlsuher SC einen erfolgreichen Jahresendspurt in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft ist am Dienstagabend (18.30 Uhr/Sky) beim FC St. Pauli zu Gast und will auch dort punkten. „Wir sind, glaube ich, in einer ordentlichen Verfassung schon seit Wochen“, sagte Trainer Marcel Rapp am Montag.