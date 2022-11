Tafel: Spendenaktion in Einkaufszentren ein Erfolg

Nudeln, Konserven oder Rasierklingen: In drei Hamburger Einkaufszentren wird es am 24. November wieder eine Spendenaktion für die Tafel geben. Zwei Aktionen liefen bereits - und die Hamburger zeigten sich großzügig.

Hamburg (dpa/lno). Die Spendenaktionen in Hamburger Einkaufszentren für die Hamburger Tafel sind nach Angaben von Vorstandsmitglied Julia Bauer ein großer Erfolg. „Wir sind hochgradig begeistert“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Die Qualität der Waren sei sehr hoch - die Menschen hätten unter anderem Bio-Produkte, Kaffee, Rasierklingen oder schöne Bodylotions für die Bedürftigen gespendet.

Bei einer ersten Aktion in den Einkaufszentren im September wurden ihren Angaben zufolge 15 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte gespendet. Bei der zweiten Aktion im Oktober seien es 10 Tonnen gewesen. „Das ist sehr viel“, betonte sie. Am 24. November nehmen Ehrenamtliche wieder haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte in der Europa Passage, im Alstertal-Einkaufszentrum und im Elbe-Einkaufszentrum an.

