Woche im Norden beginnt mit Wolken und Regen

Das Wetter in Schleswig-Holstein und Hamburg wird zum Wochenbeginn windig und grau. Laut einer Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) bleibt es hier am Montag überwiegend bewölkt. Vor allem im Norden des Landes kann es zu Regen kommen, vereinzelt auch in Begleitung von Gewittern. Der Wind weht dabei mäßig im Landesinneren und an den Küsten stark aus Südwest. An der Nordsee ist zudem mit stürmischen Böen bis zu Windstärke 9 zu rechnen. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 14 Grad am Tag und 9 Grad in der Nacht in Hamburg.