HSV bleibt dran: 3:1 gegen unangenehme Regensburger

Der Hamburger SV bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga an Tabellenführer Darmstadt 98 dran. Der Aufstiegsfavorit setzte sich am Sonntag in einer unterhaltsamen Partie gegen den ersatzgeschwächten SSV Jahn Regensburg mit 3:1 (1:1) durch. Kaan Caliskaner (7.) hatte die Gäste früh in Führung gebracht. Mario Vuskovic (12.) besorgte vor 51.314 Zuschauern den Ausgleich. Ransford Königsdörffer (79.) und Robert Glatzel (90.) belohnten den HSV für dessen Angriffsbemühungen mit den Treffern gegen die tapferen Regensburger. Durch den vierten Heimerfolg rückten die Hamburger wieder bis auf einen Punkt an die Darmstädter heran.