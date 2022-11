Retroshirt und Schal zum Geburtstag von Uwe Seeler

Zum 86. Geburtstag von Uwe Seeler am Samstag hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV ein Retroshirt und einen Schal aufgelegt. Das weiße Shirt ist an das Originaltrikot von Seeler in den 60er-Jahren angelehnt, teilte der Verein mit. Es soll an „einen der besten Mittelstürmer der Welt“ erinnern. Den Schal zieren die Worte: „Einer von uns, nur besser“, den HSV-Sportvorstand Jonas Boldt in seiner Rede bei der Trauerfeier für Seeler im Volksparkstadion gesagt hatte.

HSV-Fans präsentieren eine Choreografie mit dem Schriftzug «Uns Uwe» in Gedenken an den verstorbenen Uwe Seeler.

Hamburg (dpa/lno). Zum 86. Geburtstag von Uwe Seeler am Samstag hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV ein Retroshirt und einen Schal aufgelegt. Das weiße Shirt ist an das Originaltrikot von Seeler in den 60er-Jahren angelehnt, teilte der Verein mit. Es soll an „einen der besten Mittelstürmer der Welt“ erinnern. Den Schal zieren die Worte: „Einer von uns, nur besser“, den HSV-Sportvorstand Jonas Boldt in seiner Rede bei der Trauerfeier für Seeler im Volksparkstadion gesagt hatte.

Am Samstag endet zudem die Auktion der HSV-Sondertrikots „Uns Uwe“, die die Mannschaft zum Gedenken an Seeler im Spiel gegen Hansa Rostock trug. Die Shirts sind seit dem 29. September in der Versteigerung. Das aktuelle Gesamtgebot liegt bei mehr als 54.000 Euro.

Die Ikone des HSV und des gesamten deutschen Fußballs war am 21. Juli dieses Jahres gestorben. Der Erlös aus dem Verkauf von Trikots und Schals geht an die Uwe-Seeler-Stiftung.

