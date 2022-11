Nun alle Landgerichte im Norden mit elektronischen Akten

Das Landgericht Lübeck führt jetzt als letztes in Schleswig-Holstein die elektronische Verfahrensakte (E-Akte) ein. Dies betreffe alle Klagen oder sonstigen Anträge in Zivilsachen, die ab dem 21. November eingehen, teilte das Gericht am Freitag mit. Für die Zivilverfahren, die schon eingegangen sind oder noch vor dem genannten Datum eingehen, werden weiterhin Papierakten geführt.