HSV gegen Regensburg wieder mit Sprachrohr Schonlau

Der Hamburger SV will seinen Aufstiegskurs stabilisieren. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) erwartet die Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga den SSV Jahn Regensburg. Erstmals nach seiner Rot-Sperre wieder dabei ist Kapitän Sebastian Schonlau. Ohne ihn hatten die Norddeutschen in den vier vergangenen Pflichtspielen zwölf Gegentore hinnehmen müssen.