Wandsbeker Winterzauber eröffnet Glühwein-Saison

Als erste weihnachtliche Veranstaltung der Stadt hat am Freitag in Hamburg der Wandsbeker Winterzauber eröffnet. Auf dem Wandsbeker Marktplatz ist eine 240 Quadratmeter große „Like-Ice-Schlittschuhbahn“ aufgebaut, die aus Kunststoff besteht und ohne teure Energie betrieben wird. Erste Kinder drehten am Freitag ihre Runden.