Football-Team Sea Devils mit neuem Offensiv-Trainer

Hamburg (dpa/lno). Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben einen neuen Trainer für die Offensive. Der aus Florida stammende Brett Morgan wird in der kommenden Saison die vakante Position des „Offensive Coordinators“ übernehmen. Das teilte der Verein am Freitag mit. Morgan wird der Nachfolger von Philipp Schulz, der künftig wieder für die Wide Receivers verantwortlich ist.

Der 39-jährige US-Amerikaner hatte mehrere Stationen im internationalen Football absolviert. Er war in Kanada Scout, Nationaltrainer in Serbien, in den Ligen der Türkei, in Italien und zuletzt in Österreich tätig.

