Helge Schneider spielt 2023 gleich zwei Mal im Stadtpark

Der Sänger und Entertainer Helge Schneider wird auch 2023 Teil der Open-Air-Reihe im Hamburger Stadtpark sein. „Keine Stadtparksaison könnte jemals komplett sein ohne ihn - umso mehr freuen wir uns, heute gleich zwei Shows von Helge Schneider für das kommende Jahr ankündigen zu können“, sagte ein Sprecher der Karsten Jahnke Konzertdirektion am Freitag in Hamburg. Schneider komme am 1. und am 2. September in den Stadtpark und werde da sein Programm „Der letzte Torero - Big L.A. Show“ präsentieren. Dabei werde er singen, tanzen, trommeln, trompeten, Klavier, Xylofon und Saxofon spielen.