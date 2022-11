Gute Resonanz auf Doppelimpfungen gegen Corona und Grippe

Die seit Mittwoch in den Impfstellen des Landes möglichen Doppelimpfungen gegen Corona und Grippe sind nach Einschätzung des schleswig-holsteinischen Gesundheitsministeriums gut angelaufen. Dem Ressort zufolge ließen sich nach den bisherigen Rückmeldungen an den ersten beiden Tagen in den 15 Impfstellen 2693 Menschen gegen Corona impfen. 889 und damit rund ein Drittel davon holten sich auch eine Grippeschutzimpfung ab. „Prüfen Sie Ihren Impfschutz, nehmen Sie die Angebote an!“, appellierte am Freitag Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken. „Auch die Grippeschutzimpfung ist sinnvoll, um gut durch den Herbst und Winter zu kommen“, sagte die CDU-Politikerin.