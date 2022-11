Zeltphilharmonie auf Steinwerder wird eröffnet

Hamburg (dpa/lno). Mit einem Konzert der Mannheimer Symphonic-Metal-Band Beyond The Black wird am Samstag (5. November) die Zeltphilharmonie im Hamburger Hafen eröffnet. Die neue Konzertlocation auf dem Gelände des Cruise Center Steinwerder, mitten zwischen Überseecontainer, Elbkränen und großen Schiffen, bietet Platz für 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer, wie die Veranstalter mitteilten. Bis Ende April 2023 soll es in dem Acht-Mast-Zelt Konzerte, Shows und Veranstaltungen geben. Damit werde in der Wintersaison eine Lücke in der Hamburger Clublandschaft geschlossen, hieß es.

Verantwortlich für die Zeltphilharmonie zeichnet die KJ Projects GmbH, ein Zusammenschluss aus der Morgenwelt GmbH und der Karsten Jahnke Konzertdirektion. Coronabedingt haben beide Partner bereits im Sommer 2020 und 2021 das Cruise Inn Open Air auf dem Gelände des Cruise Center Steinwerder veranstaltet.

Aufgrund der guten Erfahrungen mit der Fläche werde es nun auch im Winter Konzerte geben. Das Gelände liege sehr zentral und biete ideale Produktionsbedingungen im Hinblick auf Lärmschutz, Parkplatzsituation und Flair. Darüber hinaus sei es gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Vom Hauptbahnhof sind es nur 8 Minuten bis zur S-Bahn Station Veddel. Von hier aus fahren Shuttlebusse bis direkt vor das Gelände – und wieder zurück.

