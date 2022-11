Tödliche Messerattacke auf Spielplatz wird neu verhandelt

Ein 22-Jähriger wird auf einem Spielplatz mit 27 Messerstichen getötet. Für den Täter gab es in einem ersten Verfahren zehn Jahre Haft. Doch der Fall wird jetzt erneut verhandelt.

Lübeck (dpa/lno). Über ein Jahr nach dem ersten Urteil wird der tödliche Messerangriff auf einem Spielplatz in Grönwohld (Kreis Stormarn) vor dem Lübecker Landgericht neu aufgerollt. Der Neustart am Freitag (9.00 Uhr) wurde nötig, weil der Bundesgerichtshof (BGH) das erste Urteil wegen Totschlags aufhob und stattdessen heimtückischen Mord für möglich hält. Der BGH gab mit der Anordnung zur Neuverhandlung der Revision der Familie des 22 Jahre alten Opfers statt. Sie hatte als Nebenkläger lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes gefordert und die Revision eingelegt.

Der angeklagte Deutsche hatte den Tatvorwurf bestritten. Das Lübecker Landgericht erkannte jedoch im Juni 2021 auf Totschlag und verurteilte den damals 21-jährigen Angeklagten zu zehn Jahren Gefängnis. Demnach hatte der Mann das Opfer im Oktober 2020 im Zusammenhang mit einem Drogengeschäft und einem Streit getötet. Das Opfer verblutete an 27 Messerstichen in Rücken, Nacken und in Richtung des Kopfes.

Die Leiche des 22-Jährigen wurde erst am nächsten Tag auf dem Spielplatz gefunden. Nach Auffassung der damaligen Landgerichts-Kammer fehlten Mordmerkmale wie Geldgier oder Heimtücke.

Die Staatsanwaltschaft hatte damals elf Jahre wegen Totschlags gefordert, der Verteidiger des Angeklagten dagegen auf Freispruch plädiert.

