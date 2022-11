EM: Hauke will „verdienter Teil“ der Mannschaft sein

Die deutschen Hallenhockey-Nationalmannschaften haben sich bei der Heim-EM in Hamburg (7. bis 11. Dezember) die Titel als Ziel gesetzt. Insbesondere Tobias Hauke (HTHC), der schon zwei WM-Triumphe und einen EM-Sieg mit dem DHB-Team in der Halle verbuchen konnte, möchte in seiner Heimat auftrumpfen. „Ich habe so ein Event in Hamburg selbst noch nie gehabt, das ist für mich etwas Besonderes. Dass diese Möglichkeit jetzt gekommen ist, ist toll“, betonte er am Donnerstag auf einer Pressekonferenz: