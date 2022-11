Nah.SH begrüßt Deutschlandticket: Teils große Einsparungen

Der Nahverkehrsverbund Schleswig-Holstein (Nah.SH) hat die geplante Einführung des Deutschlandtickets begrüßt und auf das Einsparpotenzial für seine Abo-Kunden hingewiesen. Mit dem Nachfolger des 9-Euro-Tickets gehe es in Richtung Verkehrswende, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun gehe es an die Umsetzung des Tickets, was es für den gesamten SH-Tarif bedeute und welche Anpassungen nötig seien.