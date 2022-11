Große Moral, geringer Lohn: Handballer treten auf Stelle

Die Moral stimmt, aber dennoch treten die Handballer des THW Kiel in der Champions League auf der Stelle. Das Ziel, nach der Vorrunde einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe B zu belegen, um so direkt in das Viertelfinale einzuziehen, ist nach dem 36:36 am Mittwochabend gegen Aalborg HB weit entfernt. Mit 5:7 Zählern stecken die „Zebras“ auf Platz fünf fest.

„Das Unentschieden ist fair, auch wenn wir die Chance hatten, mit dem letzten Wurf den Sieg zu holen“, sagte THW-Coach Filip Jicha nach dem Abpfiff. Mit Blick auf die 30:38-Pleite am Spieltag davor gegen den HBC Nantes ergänzte der Tscheche: „Insgesamt bin ich glücklich darüber, dass wir heute wieder das wahre Gesicht des THW Kiel gezeigt haben.“

Besonders stolz war Jicha auf seine jungen Spieler. Dazu gehörte vor allem Eric Johansson. Der erst 22 Jahre alte Neuzugang aus Elverum ging auch gegen Aalborg voran. Der Schwede übernahm die Verantwortung aus dem Rückraum und von der Siebenmeterl-Linie. „Es war ein richtig hartes, großartiges Spiel“, sagte Johansson. Aber auch die Leihprofis Yannick Fraatz und Malte Voigt erhielten ein Lob vom Trainer. Jicha: „Sie haben ohne Angst gespielt.“

Nicht so gut lief es dagegen für THW-Keeper Niklas Landin, der in der nächsten Saison für Aalborg auflaufen wird. Gegen seinen künftigen Club gelang ihm nur eine Parade. Schon am Samstag (20.30 Uhr/Sky) hat der ehrgeizige Däne aber die Chance zur Wiedergutmachung. Dann erwarten die Kieler den TBV Lemgo Lippe zum Bundesliga-Heimspiel.

