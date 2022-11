Bürgerschaft debattiert über Schul- und Wohnungspolitik

Die Abgeordneten in der Hamburger Bürgerschaft wollen heute über die Schul- und Wohnungspolitik diskutieren. „Differenzierte Förderungen, Lernstandsuntersuchungen, Ganztagsangebote - IQB bescheinigt: Hamburgs Schulen sind auf dem richtigen Weg“ lautet das Thema, das die SPD-Fraktion eingereicht hat. Die Grünen-Fraktion hat das Thema „Sozial und verantwortungsvoll: So schaffen wir in Hamburg die Boden- und Wohnungspolitik der Zukunft“ vorgeschlagen. Hierfür stehen insgesamt 75 Minuten Redezeit zur Verfügung, wie die Bürgerschaft mitteilte.