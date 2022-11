Defensive der Schlüssel zum Sieg für Flensburgs Handballer

Trainer Maik Machulla war mit der Vorstellung der Handballer der SG Flensburg-Handewitt im Vorrundenspiel der European League gegen PAUC Handball sehr zufrieden: „Wir haben von Beginn an eine gute Abwehr gestellt. Das war der Schlüssel“, sagte der 45-Jährige nach dem 30:25 über die Mannschaft aus dem französischen Aix-en-Provence. Mit 4:0 Zählern aus den beiden ersten Spielen führen die Norddeutschen die Gruppe B vor dem ebenfalls noch verlustpunktfreien Team von Valur Reykjavik aus Island an.

Flensburg (dpa/lno). Trainer Maik Machulla war mit der Vorstellung der Handballer der SG Flensburg-Handewitt im Vorrundenspiel der European League gegen PAUC Handball sehr zufrieden: „Wir haben von Beginn an eine gute Abwehr gestellt. Das war der Schlüssel“, sagte der 45-Jährige nach dem 30:25 über die Mannschaft aus dem französischen Aix-en-Provence. Mit 4:0 Zählern aus den beiden ersten Spielen führen die Norddeutschen die Gruppe B vor dem ebenfalls noch verlustpunktfreien Team von Valur Reykjavik aus Island an.

PAUC-Coach Thierry Anti musste am Dienstagabend die Überlegenheit der Flensburger anerkennen: „Wir haben nicht auf unserem Top-Level gespielt. Aber wir haben auch zu viele Fehler gemacht, um hier gewinnen zu können.“

Am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) steht für die SG nun das dritte Spiel innerhalb von nur fünf Tagen auf dem Programm. Zu Gast in der Flens-Arena ist der Bundesliga-Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen. Mit Blick auf die Belastung seiner Spieler sagte Machulla: „Ich hätte gerne mehr gewechselt.“ Allerdings kamen Aaron Mensing (Schulterprobleme) und der erkrankte Göran Sögard Johannessen gegen PAUC nicht auf so viele Spielanteile, wie eigentlich vom Trainer vorgesehen.

