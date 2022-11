Der deutsche Rekordmeister empfängt in der Königsklasse Aalborg HB aus Dänemark. Als Tabellenfünfter hinken die Norddeutschen ihren Zielen noch etwas hinterher. Deshalb ist ein Sieg enorm wichtig.

Rekordmeister THW-Handballer in der Champions League gefordert

Kiel (dpa/lno). Die Handballer des THW Kiel bestreiten am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) ihr sechstes Vorrundenspiel in der Champions League. Zu Gast in der Kieler Arena ist der dänische Vertreter Aalborg HB um den ehemaligen THW-Akteur Aron Palmarsson und den dreimaligen Welthandballer Mikkel Hansen.

Die Kieler stehen als Tabellenfünfter der Vorrundengruppe B bereits etwas unter Zugzwang. Der Gast aus Aalborg steht einen Platz vor den „Zebras“. „Ich erwarte ein enges, richtig spannendes Spiel“, sagt THW-Coach Filip Jicha, der nach dem 30:38 gegen Nantes eine deutliche Steigerung seines Teams „auf allen Positionen“ erwartet. Im Vergleich zur Partie in Frankreich wird Malte Voigt in den Kader zurückkehren, sodass Jicha zumindest ein gelernter Linksaußen zur Verfügung steht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg