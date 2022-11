European League: Flensburgs Handballer mit zweitem Sieg

Die SG Flensburg-Handewitt hat auch das zweite Vorrundenspiel in der Handball-European-League gewonnen. Am Dienstag gab es für die Norddeutschen einen 30:25 (15:12)-Heimsieg über PAUC Handball aus dem französischen Aix-en-Provence. Emil Jakobsen erzielte elf Treffer für die SG. Für die Gäste war Kristjan Kristjansson sechsmal erfolgreich.

Die Gastgeber waren vor den 1364 Zuschauern in der heimischen Arena von Beginn an hellwach in der Defensive. Die hoch eingeschätzten Franzosen erarbeiteten sich zwar einige Gelegenheiten, doch im SG-Tor war immer wieder Benjamin Buric zur Stelle. Kreisläufer Johannes Golla traf in der zwölften Spielminute per Rückhandwurf zum 7:5, Linksaußen Jakobsen erhöhte mit einem schönen Dreher auf 9:5 (15.).

Auch der Start in die zweite Hälfte gelang den Flensburgern. Mit einem 4:0-Lauf bauten sie die Führung auf 19:12 (36.) aus. Dem Tabellensechsten der französischen Liga gelangen in den ersten zehn Minuten nach der Pause lediglich zwei Treffer. SG-Trainer Maik Machulla verteilte die Einsatzzeiten auf viele Schultern. So bekam auch Anton Lindskog viel Spielzeit.

Schon am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) sind die Norddeutschen dann wieder in der Bundesliga gefordert. Auf dem Programm steht das Heimspiel gegen den Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen.

