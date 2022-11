HVV-Preise klettern um 3,2 Prozent ab Januar

Die Preise für Bus und Bahn in Hamburg steigen am 1. Januar - durchschnittlich um 3,2 Prozent. Der Hamburger Senat habe die neuen Preise gebilligt, teilte der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) am Dienstag mit. Der Anstieg liege deutlich unter der aktuellen Inflationsrate, betonte der HVV-Sprecher. Die insbesondere für Energie stark gestiegenen Kosten würden nur zu einem kleinen Teil an die Fahrgäste weitergegeben.