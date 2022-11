Lange Staus nach schwerem Lkw-Unfall auf der A1 bei Hamburg

Auf der A1 bei Hamburg haben sich am Dienstagvormittag nach einem schweren Lkw-Unfall lange Staus gebildet. Ein Sattelzug war bei Hamburg-Moorfleet auf der Strecke Richtung Norden von der Fahrbahn abgekommen und durch die Beton-Mittelleitwand gebrochen, wie die Polizei mitteilte. Er sei auf der Gegenfahrbahn Richtung Süden gegen zwei Autos gestoßen, wobei der Fahrer eines Wagens schwer verletzt wurde. In dem anderen Fahrzeug wurden demnach drei Insassen leicht verletzt.

Die A1 Richtung Süden sei in dem Bereich voll gesperrt, da Betonteile auf der Fahrbahn beseitigt werden müssten, sagte die Sprecherin. Die Autos stauten sich am späten Vormittag bis nach Schleswig-Holstein rein. In Richtung Norden sei eine Fahrbahn gesperrt, aber auch hier gebe es einen erheblichen Stau.

