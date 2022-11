Charlotte Link eröffnet 15. Hamburger Krimifestival

Bestsellerautorin Charlotte Link eröffnet am Dienstagabend (19.30 Uhr) das 15. Hamburger Krimifestival in der Kulturfabrik Kampnagel. Die Krimiautorin werde ihren aktuellen Bestseller „Einsame Nacht“ vorstellen, teilten die Veranstalter mit. Musikalisch wird der Abend von der Hamburger Liedermacherin Anna Depenbusch umrahmt. Bis zum 5. November können die Veranstalter in diesem Jahr rund drei Dutzend Autorinnen und Autoren auf Kampnagel begrüßen. Ausgerichtet wird das Krimi-Festival vom „Hamburger Abendblatt“, der Buchhandlung Heymann und dem Literaturhaus Hamburg.