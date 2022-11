Tschentscher tritt Amt als Bundesratspräsident an

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher tritt am Dienstag offiziell sein Amt als neuer Bundesratspräsident an. Die Länderkammer hatte den 56-jährigen Sozialdemokraten am vergangenen Freitag einstimmig gewählt. Er löst in dieser Funktion Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) ab. Die Bundesratspräsidenten sind jeweils für ein Jahr gewählt.