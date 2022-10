Freier Eintritt: Großer Andrang bei vielen Hamburger Museen

Zahlreiche Besucher stehen vor der Hamburger Kunsthalle in einer Schlange.

Unter dem Motto „seeforfree“ haben am Reformationstag mehr als 30 Hamburger Museen zahlreiche Besucher mit freiem Eintritt angelockt. An etlichen Ausstellungshäusern wie der Hamburger Kunsthalle bildeten sich lange Schlangen. Neben staatlichen Ausstellungshäusern beteiligten sich auch private Museen an dem Aktionstag. Zum ersten Mal dabei waren unter anderem das Bargheer Museum im Jenischpark, der Geschichtsort Stadthaus und das Komponistenquartier Hamburg. Auch das Mahnmal St. Nikolai war erstmals dabei. Zahlreiche Häuser hatten ein vielfältiges Programm mit Führungen, Lesungen und Mitmachaktionen vorbereitet.