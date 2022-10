Drei Autos kollidieren in Hamburg

Bei einer Kollision von drei Autos sind auf einer Straße in Hamburg-Horn sechs Menschen verletzt worden, unter ihnen auch eine Schwangere. Wie die Polizei kurz nach dem Unfall am Samstagnachmittag mitteilte, wurden die Beteiligten leicht verletzt. Drei von ihnen seien in ein Krankenhaus gekommen. Wie es zu dem Zusammenstoß kam und wie hoch der Sachschaden ist, blieb zunächst unklar. Die stark beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Rennbahnstraße war wegen der Aufräumarbeiten für etwa anderthalb Stunden in beide Richtungen gesperrt.