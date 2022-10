Towers siegen dank McCullum: Korner kritisiert Defensive

Die Veolia Towers Hamburg können derzeit besonders auf einen Spieler bauen: Kendale McCullum. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner hatte beim 76:66 (39:37) der Hanseaten bei Brose Bamberg in der Basketball-Bundesliga am Freitagabend erneut maßgeblichen Anteil am vierten Sieg in Serie seiner Mannschaft. McCullum erzielte 27 Punkte, vier davon in engen Phasen in den letzten fünf Minuten per Korbleger und Freiwürfen zum zwischenzeitlichen 64:62 und 68:63. Der Aufbauspieler wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: „Die Jungs haben mir heute vertraut und es mir ermöglicht, all meine Fähigkeiten, so gut ich kann, für das Team einzubringen.“