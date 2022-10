Reizgas auf Spielplatz: Kinder erleiden Atembeschwerden

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Mehrere Kinder haben auf einem Spielplatz in Hamburg über Husten und Atembeschwerden geklagt. Wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte, wurden acht Kinder vor Ort im Stadtteil Mümmelmannsberg untersucht. Ins Krankenhaus wurde den Angaben zufolge keines der Kinder gebracht. Ursache für die Atembeschwerden am Freitagnachmittag sei vermutlich versprühtes Reizgas gewesen. Ob dieses absichtlich auf dem Spielplatz versprüht wurde, blieb zunächst unklar.