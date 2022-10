Zehn Bahn-Fahrkartenautomaten seit Jahresbeginn gesprengt

Mit einem neuen Fall in Brokstedt (Kreis Steinburg) hat sich die Zahl der Sprengungen von Bahn-Fahrkartenautomaten in Schleswig-Holstein für dieses Jahr auf zehn erhöht. Wie das Landeskriminalamt am Freitag mitteilte, hatten unbekannte Täter den Automaten am Bahnhof in Brokstedt in der Nacht zum Montag gesprengt. Der oder die Täter entwendeten die Papiergeldkassette mit einem Betrag in unbekannter Höhe. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.