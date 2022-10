Kriegsfolgen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg gefunden

Auf einer Baustelle in Hamburg ist eine 500-Pfund-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, wurde das englische Exemplar am Freitagmorgen von einem Saugbagger im Schlick angesogen und vorerst auf einem Arbeitsboot abgelegt. Ob sie dort entschärft wird, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen.