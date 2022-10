Krankenkasse: Mehr Schlafstörungen bei Menschen im Norden

Die Zahl der von Schlafstörungen betroffenen Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg hat einer Krankenkasse zufolge deutlich zugenommen. Im vergangenen Jahr seien bei rund 200.000 Patientinnen und Patienten in Schleswig-Holstein und bei rund 140.000 Menschen in Hamburg, Schlafstörungen diagnostiziert worden - eine Steigerung um 46 Prozent in Schleswig-Holstein, im Vergleich zu 2011, in Hamburg seien es 38,7 Prozent, teilte die Barmer am Freitag mit.