Energie SPD will kommunale Wärmenetze im Norden deutlich ausbauen

Ein Mann dreht in einer Wohnung am Thermostat einer Heizung.

Die SPD will nach dänischem Vorbild den Ausbau von kommunalen Wärmenetzen im Norden kräftig vorantreiben. Fraktionschef Thomas Losse-Müller kündigte dazu am Freitag einen Antrag zur November-Landtagssitzung an. Das Land müsse sich dazu bekennen, dass Wärmenetze das entscheidende Instrument für die Wärmewende sind. Zum Konzept gehört eine zu gründende Landes-Infrastrukturgesellschaft. Sie soll - kreditfinanziert - mit 200 Millionen Euro ausgestattet werden und dafür sorgen, dass Wärmenetze entstehen, als Organisator, aber im Zweifel auch als Bauherr.