Polizei sucht erneut nach Spuren der vermissten Hilal

Die Hamburger Polizei will im Fall des seit 23 Jahren vermissten Mädchens Hilal auf Nummer sicher gehen: Erneut graben die Ermittler am Rande des Volksparks nach Spuren. Auf der Parzelle sollen vor Monaten Spürhunde angeschlagen haben.

Hamburg (dpa/lno). Gut zwei Wochen nach Untersuchungen mit einem Bodenradar hat die Hamburger Polizei erneut nach Spuren des vermissten Mädchens Hilal am Rande des Altonaer Volksparks gesucht. Es gehe darum, letzte Unklarheiten an einigen Stellen zu beseitigen, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Liddy Oechtering, am Freitag. Der Bodenradar hatte nach dpa-Informationen an verschiedenen Stellen der Parzelle angeschlagen. Diese sollten mit Hilfe eines Baggers untersucht werden.

Hilal wird seit dem 27. Januar 1999 vermisst. Das damals zehnjährige Mädchen hatte an jenem Tag ein gutes Halbjahreszeugnis nach Hause gebracht. Der Vater erlaubte der Tochter, sich Süßigkeiten im benachbarten Einkaufszentrum Elbgaupassage im Stadtteil Lurup zu kaufen. Seitdem ist Hilal verschwunden.

Das Gelände im Volkspark war im September aufgrund von privaten Hinweisen in den Fokus geraten. Polizei und Staatsanwaltschaft begannen mit Rodungen. Der NDR hatte zuvor die Dokuserie „Wo ist Hilal?“ veröffentlicht, die Hilals Familie bei der Suche nach Beweisen und neuen Spuren begleitet. Weil dort Spürhunde angeschlagen hatten, waren die privaten Ermittler davon ausgegangen, dass dort menschliche Knochen liegen könnten. Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte: „Wir wollen in dem Verfahren jedem kleinen Hinweis, wenn er eine gewisse Tragfähigkeit hat, nachgehen.“

