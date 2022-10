Unfälle Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Autobahn in Hamburg

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Hamburg gestorben. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen an der Anschlussstelle Veddel von der B75 auf die Autobahn A255 aufgefahren und dabei wahrscheinlich zu schnell gewesen. Er sei gestürzt und gegen die Leitplanke geprallt. Die Polizei sperrte die Autobahn kurzfristig. Zuerst hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.