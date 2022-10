Hamburger Michel präsentiert neues Besucherzentrum

Die Hamburger Michel-Gemeinde will am Freitag (14.00 Uhr) ihr neues Besucherzentrum vorstellen. Für das sogenannte Powalla-Forum wurde ein ehemaliges Pastorat an der Südwestecke der Kirche umgebaut. Besucher sollen in dem zweistöckigen Gebäude Tickets für den Turm und die Krypta des Wahrzeichens kaufen können. Auch Michel-Souvenirs werden angeboten. Zudem gibt es viele Informationen über die bekannteste Hauptkirche Hamburgs. Sie werden unter anderem auf einem fünf Meter hohen Medienturm präsentiert.