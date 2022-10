Benefizspiel im Volkspark: 150.000 Euro vom HSV für Ukraine

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat der Organisation #WeAreAllUkrainians eine Geldspende in Höhe von 150.000 Euro überwiesen. Das ist die Summe aus Eintrittsgeldern, Merchandising, Bandenwerbung, Catering-Einnahmen und VIP-Ticketverkauf beim Benefizspiel einer DFB- gegen eine HSV-Auswahl zugunsten der Menschen in der Ukraine am 28. Mai im Volksparkstadion. Das habe die finale Auswertung der Einnahmen erbracht, teilte der HSV am Donnerstag mit.