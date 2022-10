Hamburger Airport nimmt Winterflugplan auf: 90 Direktziele

Mit 90 Direktzielen von rund 50 Fluggesellschaften startet der Hamburger Flughafen am Sonntag (30. Oktober) in den Winterflugplan. „Zu den beliebtesten Zielen wie Dubai, den Kanaren oder Hurghada (Ägypten) gelangen die Norddeutschen mehrmals pro Woche“, teilte der Flughafen am Donnerstag mit. „Die spanische Insel La Palma und Ankara in der Türkei werden im Winter wieder nonstop bedient.“ Zudem fliege Wizz Air ab Dezember erstmals dreimal pro Woche die bulgarische Hauptstadt Sofia an. Der Flugplan gilt bis zum 25. März 2023.