Energiekosten: Land startet Kreditprogramm für Unternehmen

Kiel (dpa/lno). Mit einem Darlehensprogramm will Schleswig-Holstein Unternehmen unter die Arme greifen, die wegen der drastisch gestiegenen Energiekosten in Not geraten. Anträge können vom 1. November an gestellt werden, wie das Wirtschaftsministerium bestätigte. Über Einzelheiten hatte zunächst das „Flensburger Tageblatt“ (Donnerstag) berichtet. „Die Darlehen sind zugeschnitten auf Unternehmen mit schlechter Bonität, die einen akuten Liquiditätsbedarf haben, aber bei ihrer Hausbank alleine unter den aktuellen Rahmenbedingungen keinen Kredit bekommen würden“, sagte Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) der Zeitung. Das Programm sei das erste dieser Art in Deutschland.

Die Darlehen werden über die Investitionsbank vergeben. 3,75 Prozent beträgt der Jahreszins. Maximal möglich sind 750.000 Euro. Die Unternehmen müssen belegen, dass der Anteil der Energiekosten am Gesamtumsatz im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr mindestens bei drei Prozent lag. Und die Energiekosten müssen sich innerhalb eines Jahres mindestens verdoppelt haben.

Dass Zinsen anfallen, kritisiert die FDP. Den in der Corona-Krise von der schwarz-grün-gelben Koalition aufgelegten Mittelstandssicherungsfonds wieder aufleben zu lassen, sei grundsätzlich richtig, sagte Ex-Wirtschaftsminister Bernd Buchholz. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) habe aber Fallstricke eingebaut, die das Programm unattraktiv machten. Statt die Kapitalmarktkosten zu übernehmen, würden diese auf die Betriebe abgewälzt und diese somit in der Not zusätzlich belastet. „Die Landesregierung lässt sich für ein Programm feiern, für das es keinen einzigen Cent zur Unterstützung unserer Wirtschaft ausgibt“, monierte Buchholz. „Jetzt muss man abwarten, ob mit diesen unattraktiven Konditionen betroffene Unternehmen überhaupt Mittel beantragen werden.“

